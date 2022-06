Prachtig woonhuis in de buurt van Warschau

Vandaag nemen we je mee naar een bijzonder woonhuis in de buurt van Warschau. Het is een combinatie van traditie en moderniteit. Het exterieur van de woning heeft de natuurlijke uitstraling die we kennen van hout; zo past de woning precies in zijn omgeving; deze twee zijn één. Het is hiermee een woning geworden die stijl en originaliteit uitstraalt. Je zult zien dat het huis veel verrassingen herbergt en dat de omgeving waarin het staat voldoet aan de eisen van menig huizenjager. Het is van een zonderlinge snit en ademt als geheel een ultiem gevoel van vrijheid. Hoe dat allemaal precies in elkaar zit ga je hieronder zelf ervaren. En in de tussentijd: doe gewoon de nodige inspiratie op. Be creative!