Kleine keuken? 7 creatieve ideeën om alle ruimte optimaal te benutten!

Alles past in een klein potje zeggen ze en wanneer wordt verwezen naar het optimaliseren en het maximaliseren van ruimte in onze keuken is ook deze spreuk van toepassing. Wanneer we de mogelijkheid hebben of we nog steeds tijd hebben om te beslissen inzake het keukenontwerp, dan raden we je aan om te kiezen voor compact en functioneel. Een keuken waar je je kook-activiteiten in een ruimte van een of twee meter kunt uitvoeren. Op deze foto zien we een duidelijk voorbeeld van wat we een compacte keuken noemen. Het werkgebied is tegelijkertijd ontbijttafel. Een helder, praktisch en modern design.