Voor & Na: Renovatie van een rommelige zolder

In de ruimte leek niets te kunnen worden ondernomen, maar nu is de zolder de parel van het huis. Als je nu het huis in de verkoop zou zetten, dan was je woning waarschijnlijk dezelfde week nog verkocht. De Finse sauna, die we op de foto zien, is het toppunt van ontspanning en heilzaamheid. De verlichting zorgt voor een aangename sfeer. De vloer is van hout, maar de wanden van de sauna zijn betegeld met zwarte tegels. Dit laatste is in technisch opzicht goed voor de vochtafvoer. Aan de zijkant vinden we de open haard, een ideale opslagplek voor handdoeken en badjassen vinden we naast deze haard. In deze spa heb je pas echt een ontspannen zondagmiddag!