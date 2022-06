Een prijswinnende rookruimte: het rokerspaviljoen van lichtbeton

De uitvinder van lichtbetoon is de Hongaarse architect Áron Losonczi, die het materiaal al in 2001 ontwikkelde, patenteerde en in kleine hoeveelheden produceerde. De architect gaf het bouwmateriaal de naam “Light Transmitting Concrete” of “Litracon”. Inmiddels is prefab lichtbeton in verschillende grootten en dikten tussen 2,5 en 10 cm te verkrijgen.

Het rokerspaviljoen is het eerste bouwwerk dat zonder secundaire constructie met dit materiaal is vervaardigd. Naast het unieke ontwerp is dit voldoende om dit project wat extra aandacht te geven!

Tenslotte zetten we nog even de belangrijkste informatie over het rokerspaviljoen voor je op een rij:

Locatie: Zürich, Zwitserland

Bouwperiode: 2013-2013

Toepassing: privé

Kosten: £65,000

