8 Tips om prachtige meubels van pallets te maken

De pallet, een houten of kunststof plateau waarop goederen kunnen worden opgeslagen en vervoerd, is nog altijd een populair meubelstuk. Gelukkig maar want je hoeft er niet diep voor in de buidel te tasten, soms vind je ze zelfs gratis. Bovendien heb je er weinig voor nodig: een zaag, schroeven en een beetje verf en lak volstaan meestal al. Een beetje creativiteit en je hebt zo de mooiste meubels ontworpen. Bouwtekeningen zijn meestal overbodig; een foto van een pallet meubelstuk is voldoende.

Op het internet, zoals op Marktplaats, kun je eenvoudig een pallet vinden. Ook kun je ze vaak vinden bij bouwplaatsen of sommige tuincentra. Let er wel even op dat de pallets niet aan het rotten of beschadigd zijn. Kies een stevige Europallet uit en geen gebruikte displaypallet, die zijn veelal bedoeld voor eenmalig gebruik en dus niet geschikt voor het maken van meubels.

Is klussen of DIY (do-it-yourself) er bij jou echter niet met de paplepel ingegooid? Geen zorgen: wij geven hier de 8 beste tips om tot de prachtigste meubels van pallets te komen en stellen je voor aan een aantal professionals, indien je een pallet meubelstuk maken écht niet zitten ziet.

Kijk je mee?