Wees niet bang voor wit in het interieur!

We eindigen dit Ideabook met een ode aan de accentkleur. Wit is namelijk op zichzelf niet eens een kleur, het is de volledige afwezigheid ervan. Het is dan ook aan te raden om een wit interieur niet alleen in wit op te zetten, zoals we al zeiden gaan onze hersenen dan op zoek naar afleiding.. en eigenlijk is het ook gewoon belachelijk saai. Het toevoegen van een accentkleur in witte interieurs biedt uitkomt. In dit voorbeeld is er gekozen voor een behoorlijke stap: een knallend geel als accent. Het is opvallend hoe de gele accenten, vooral in combinatie met het grijsblauwe van de gordijnen, toch niet schreeuwerig worden. Ook hier kunnen we een mooie les uit trekken: wanneer je kiest voor een accentkleur, kijk dan ook even welke kleur de complementaire is. Door het werken met een tegenovergestelde kleur, breng je je witte interieur weer volledig in balans.