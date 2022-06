Een charmante en betaalbare prefab woning

In Noord-Europa zijn we er al wat meer aan gewend: prefab woningen. Toch hebben we er lang niet altijd meteen goede associaties bij. We zijn bang voor dertien in een dozijn woningen of denken dat het allemaal wel heel duur moet zijn. Maar de ontwikkelingen gaan snel en prefab wordt, niet voor niks, steeds populairder.

In Zuid-Europa is het allemaal nog wat nieuwer. Het voordeel daar is, dat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Bij deze Italiaanse woning bijvoorbeeld is gebruik gemaakt van technieken die in andere landen al vergevorderd zijn. Weinig kinderziektes en dus supersnel resultaat. Door een perfecte samenwerking van deskundigen kon deze villa binnen drie maanden worden opgeleverd! Kijk mee naar hoe het is geworden.