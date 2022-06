Vind de geschikte design trap voor je woning

Design trappen zijn er in alle soorten en maten. De verschillende materialen, vormgeving en design onderscheidt de ene trap van de ander. Hoe mooi je trap ook uiteindelijk is, veiligheid staat voorop! Heb je kinderen of huisdieren? Het gebruik van hekjes voor de trap zijn een must. Zo kunnen er geen ongelukken gebeuren en kan je vervelende situaties vermijden. Deze trap is dus met kinderen niet verstandig. Behalve dat het geen balustrade heeft, kan een klein kind of huisdier deze trap erg eng vinden. Wanneer je een trap gaat uitzoeken, is het dus belangrijk dat de trap voor iedereen prettig moet zijn.