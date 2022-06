6 manieren om de luchtvochtigheid in huis te verlagen

Als we een nieuw huis kopen of huren dromen we er allemaal van dat we terechtkomen in een oase van rust en comfort, waar we tot rust kunnen komen en kunnen genieten van het gezinsleven. Een oase die naar onze smaak is ingericht, geen gebreken vertoont en geen negatieve invloed heeft op onze gezondheid.

Maar wat als ons huis niet helemaal overeen komt met het huis van onze dromen? En wat als er iets mis gaat? Dan moeten we er allemaal aan doen om de problemen die dit veroorzaken op te lossen.

Een veelvoorkomend probleem dat het woongenot nogal kan verstoren is een te hoge luchtvochtigheid, iets wat kan leiden tot gezondheidsproblemen. Idealiter is de relatieve luchtvochtigheid in huis tussen 40 tot 55%, maar verschillende factoren kunnen ervoor zorgen

In dit Ideabook vertellen we je hoe je de luchtvochtigheid in je huis kunt verlagen. Lees snel verder om weer in een gezonde leefomgeving te kunnen wonen!