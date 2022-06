Industrieel appartement in oude limonadefabriek

Aan de slaapkamer vast, treffen we de badkamer. Een heerlijk vrijstaand bad, en inloopdouche en twee separate wastafels. En ook hier zien we een bijzondere sfeerverlichting, die deze badkamer net even anders dan standaard maakt.

Andere te gekke badkamers kan je hier vinden. Ook zo'n bijzonder en gaaf huis? Schakel dan de hulp in van een van deze professionals. En in dit Ideabook vertellen weet je in welk geval in je wel, en in welke gevallen je geen architect moet inschakelen.