homify Ecologisch: Inspiratie voor Houten Tafels

Neo Cocoon Warlop maakt prachtig monochroom design. We zien hier het kleurenschema zwart-wit, dat zeer krachtig is, maar de onafhankelijke meubelstukken zijn monochroom. Het is allemaal handgemaakt en erg stijlvol. Het is fijn dat de meubelstukken ambachtelijk gecreëerd worden, omdat ze zo eenvoudig op jouw wensen kunnen worden aangepast, want niet alle mensen zijn immers even groot. Deze donker gelakte houten tafel is een perfecte aanvulling op het moderne interieur en steekt prachtig af tegen de lichte wanden. Het effect is spectaculair. Let ook even op het bruine kleed, dat de ruimte de nodige warmte geeft!