Een Douche in de Badkamer – Ideeën & Inspiratie

Op de foto zien we een glazen wand die het water opvangt. Daarnaast is het kleurrijke douchegordijn te zien, dit is een klassieke manier om de badkamer relatief droog te houden. In de badkamer is de douche vaak een gekozen optie, andersom komt ook voor. Een douche is een goede aanvulling op je badkamer, omdat je er heerlijk onder kunt ontspannen. Natuurlijk is een bad ook erg fijn. Beide opties zijn mogelijk! Het douchegordijn was een tijdje uit de mode, want de glazendeur was (en is) erg populair, maar nu is het gordijn helemaal terug. Dit Bayadere gordijn is een goede illustratie van wat er qua hedendaagse douchegordijnen mogelijk is. Echt een bijzonder design!