Een klein, maar superpraktisch ingericht appartement!

Ondanks de eenvoud van de slaapkamer was de ontwerper in staat om een aparte ruimte in te richten in de vorm van een grote strakke ingebouwde kledingkast. Ook hier is weer een grote spiegel om het daglicht te spiegelen en die de kamer groter doet voorkomen. In tegenstelling tot de kleuren in het woongedeelte hebben de kleuren in de slaapkamer meer warmte en zachtheid. Samen met de houten vloeren, bruin, het textiel en behang met rustige en warme kleuren die variëren van beige tot roze en groen, ontstaat zo een totaal andere ruimte met ook een andere persoonlijkheid dan de rest van het appartement.