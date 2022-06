Een oude boerderij als royale villa

Onder de oude balken is het natuurlijk ook erg fijn om te slapen. En in deze slaapkamer kan dat op een wel heel sfeervolle manier! In combinatie met de badkamer is ook dit weer een geweldige plek in het huis. Maar wel kun je zien dat hier een iets andere, meer rustieke, stijl is toegepast. En dat past dan weer prima bij de functie van slaapkamer. Er is goed over nagedacht!