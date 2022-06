Authentiek landelijk wonen in een nieuw huis

Op deze foto zie je ontzettend veel. We gaan alles even kort bespreken. Allereerst zie je de twee bouwdelen: het eigenlijke huis en de schuur. Die laatste is prima als zelfstandige wooneenheid te gebruiken en kan dus als gastenverblijf of bed and breakfast dienstdoen. Ook kun je er voor kiezen om ouders of kinderen hierin onder te brengen. Samenwonen en toch ieder een eigen huis. Wat je dan deelt is het prachtige terras. Verder zie je ook hier dat het huis aan de achterkant zo mooi is vormgegeven en ook nog eens over een serre beschikt.