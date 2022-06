Hoe richt je een mooie hal in? 12 keer inspiratie!

De hal is een ruimte in huis die representatief moet zijn. Niet alleen is dit de eerste ruimte van jouw woning maar ook de eerste ruimte die jouw gasten zien bij binnenkomst. Je kunt zeggen dat je met jouw hal een statement maakt; dit is de stijl van mijn woning. Je laat hier namelijk zien wat mensen van andere ruimtes in jouw woning kunnen verwachten en misschien zelfs van jou kunnen verwachten.

Er is natuurlijk geen eenduidig antwoord op de vraag hoe je jouw hal het beste kunt inrichten. Dit hangt af van meerdere factoren: de grootte, de vorm, jouw smaak en de lichtinval. Vergeet echter niet dat jouw hal meer is dan alleen die plek waar je schoenen en jassen hangt. Het is ook een ruimte waarin je ontspannen binnen wilt komen en niet over rondslingerende items wilt struikelen. Daarom hebben wij vandaag ter inspiratie 12 voorbeelden op een rijtje gezet!