Stijlvolle eenvoud op 60 vierkante meter

De badkamer kunnen we rangschikken onder de categorie ‘klein maar fijn’. Door de hoogte van de ruimte is ook hier weer een lekkere sfeer aanwezig. De laminaatvloer geeft een stoer en eigentijds randje aan het geheel en zorgt gelijk ook voor een landelijk tintje. De ideale plek om je dag te beginnen of om aan het einde van de week alle zorgen en beslommeringen even lekker even van je af te spoelen. Een leuk authentiek elementje ontbreekt hier ook niet trouwens: let maar even op het leuke oude kantelraampje dat je nog net in de spiegel kunt zien.