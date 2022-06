homify 360°: Een renovatie in zwart-wit

We zijn weer terug in de woonkamer, maar we zien nu de andere kant. Het is een warme en gezellige ruimte waar de klassieke stijl tot uitdrukking komt via het meubilair, maar we zien ook barokke accenten, zichtbaar in de grijze stoelen. De moderne acteurs zijn de salontafel en het kunstwerk aan de muur. We mogen de oude houten kast niet vergeten, waarin persoonlijke spullen bewaard kunnen worden. De elementaire kracht van het zwart-wit schema is ook in dit gedeelte van de kamer voelbaar, maar er is ook veel warmte door het natuurlijke hout.