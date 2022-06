Voor & Na: van Oud Italiaans Paleis tot Modern Droomhuis

Er bestaan oude verlaten huizen die op magische wijze getransformeerd worden tot moderne huizen – zolders die onbewoonbaar leken en die in prachtige appartementen veranderd zijn – loodsen, garages en kelders die uit ruïnes van woningen verrezen zijn in de vorm van minimalistische studio's – en de verhalen over verlaten fabrieken die omgezet zijn in tientallen familiewoningen. Zoals de regelmatige bezoeker van homify wel weet hebben we het hier niet over de bedenksels van een legoliefhebber, maar over de realiteit van alledag – het onderwerp van onze serie Voor & Na projecten.

In dit nieuwe project dat we vandaag aan je voor willen stellen worden we getroffen door onverwachte verrassingen in de vorm van twee verdiepingen in Italië, omgetoverd tot moderne bovenwoning, maar met behoud van die paar unieke, droomachtige elementen waar niemand afstand van wilde doen. Kijk snel verder…