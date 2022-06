Laat je inspireren door 11 foto's van een rustieke woning!

Net als modern, is ook rustiek een stijl die bij velen erg geliefd is. Maar hoe zorg je ervoor dat je woning het rustieke uiterlijk krijgt waar jij zo van houdt? En hoe trek je het rustieke van de buitenkant door in de rest van je huis? Om antwoord te kunnen geven op al deze vragen, hebben we dit Ideabook voor je geschreven. Hierin laten we je elf foto’s zien van een rustieke woning. We zien de binnen- en buitenkant van het huis, en bekijken zelfs hoe het er uitziet in het donker. Lees snel verder om rustieke inspiratie voor je eigen woning op te doen!