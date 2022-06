Keukenmissers: deze vermijd je liever!

We weten het, kookeilanden zijn populair. Maar een kookeiland is alleen een goed idee als er voldoende ruimte in jouw keuken is. Het is zonde als je een keuken aanschaft met een kookeiland en er uiteindelijk nauwelijks bewegingsruimte in jouw keuken is. Bij de keuken op de foto zie je dat er rekening gehouden is met de beschikbare ruimte; aan het kookeiland is een handige keukentafel geplaatst.

