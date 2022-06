9 geniale keukentips om geld te besparen!

We hebben er allemaal last van; veel te veel items in de keuken. Zoals je op deze foto ziet is het erg handig om een kast uit te kiezen waarin al het bestek en servies te vinden is. Overdrijf dus niet; past het niet in de kast? Dan heb je het ook niet nodig.

Op deze manier zorg je er niet alleen voor dat jouw keuken er netjes en opgeruimd uitziet, maar ook dat je niet in een impuls weer nieuwe kopjes, borden of kommetjes koopt. Daarnaast is het hebben van een gemixt servies waarbij niet alles met elkaar overeenstemt hartstikke trendy; de vintage look! Denk dus niet dat je alles tip-top in orde hoeft te hebben. Ook met oude items maak jij een gezellige keuken.