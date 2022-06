De jaren dertig leven voort in nieuw design

In elk seizoen, maar vooral in de zomer, is deze mooie tuin de ideale plek om te genieten van het buitenzijn. De grote tafel is het centrum van gezelligheid, lekker met je vrienden buiteneten en genieten van het mooie weer. In de herfst en winter is de tuin prachtig om leuke lichtjes in op te hangen. Echt een tuin der lusten. Met elk weertype is de sfeer in deze prachtige jaren dertig tuin 100%! Let eens op de mooie uitbouw van de woning, die past perfect bij de bestaande architectuur. De woning heeft nu echt veel meer woonruimte en is een stuk lichter geworden. Missie geslaagd!

We nemen afscheid van deze verbluffende woning, maar willen je nog een ander project laten zien!