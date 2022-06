Een nieuwe serre: wat een sfeervolle plek!

In de tuin heerst de statige sfeer van de jaren dertig. De woningen in de wijk hebben allemaal die donkere look buiten die we met de jaren dertig associëren. Natuurlijk zijn de meeste woning hier van binnen licht en gemoderniseerd, zo ook onze woning. Toch steekt de laatste er met kop en schouders bovenuit, want recentelijk is er een prachtige tuinkamer bij de woning aangebouwd. Zo brengt je de tuin naar binnen en het huiselijke comfort naar buiten toe. Het gazon en de bomen laten een herfstige sfeer zien, die past op een of andere manier heel goed bij de jaren dertig bouwstijl. We gaan even iets verder de tuin in om je de tuinkamer beter te kunnen laten zien. Samen met een architect bouw je snel een droomhuis.