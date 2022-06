Een Landelijk Huis, dé Stijl voor Thuis: Inspiratie voor een Rustiek Interieur

De landelijke stijl is veelzijdig en geeft ons telkens rustieke inspiratie om een hedendaagse top interieur te creëren. In vele landen zien we de landelijke stijl terugkomen, zoals in Engeland, Frankrijk, en Zwitserland. De stijl grijpt terug op de traditionele design. Het is prachtig om te zien hoeveel diversiteit er binnen de landelijke stijl bestaat. Deze stijl heeft een rustieke kwaliteit, die associaties met het verleden oproept, omdat de landelijke stijl vaak decoratieve elementen herbergt die een zekere patina bezitten. We zien soms roestige decoratieve ontwerpen of zeer traditionele, oude elementen in het design van de landelijke stijl. In dit artikel laten we je een aantal voorbeelden van de landelijke stijl zien, maar daar houdt het niet mee op, want we geven je tegelijkertijd voorbeelden van de succesvolle symbiose tussen de landelijke- en meer moderne en strakke ontwerpstijlen. Kom met ons mee op een tour door de wereld van de gevarieerde landelijke stijl.