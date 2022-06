Woonboot om in te genieten

Aan de buitenzijde van de woning kunnen we echt goed zien deze gebouwd is in een moderne stijl. Ook binnen stuiten we op eigentijds design met een strakke look. Toch zijn we verrast door de luxe die we erin vinden. Deze douche verwacht je toch niet in een woonboot! De inloopdouche is erg fijn, zo krijg je het gevoel van een professioneel badhuis of een spa. De wastafel op het mooie meubel zijn luxe qua vormgeving en zeer praktisch, want zo kun je makkelijk allebei gebruik maken van de badkamer. Dat scheelt weer tijdens de ochtendspits. Een andere eye-catcher is natuurlijk de grote spiegel. Naast erg handig is het een geweldige manier om de ruimte in je badkamer optisch groter te maken en weerkaats hij licht, waardoor de kamer lichter wordt. Een even eenvoudig als elegante oplossing.

Met deze laatste foto nemen we afscheid van de woonboot. We hopen dat je geïnspireerd bent en vol creatieve ideeën voor je eigen woning. Blijf ons volgen voor meer gaaf design!

