Voor en na: de verbouwing van een chic appartement

Vandaag gaan we je de verbouwing van een appartement in Parijs laten zien. Het beloofd een openbaring te worden, dat je zoveel luxe kunt maken in een oude woning hadden we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Het pand was bijna geen woning meer te noemen, hier en daar was graffiti op de muur gespoten en de staat van het pand was miserabel. Gelukkig hebben de nieuwe bewoners een expert in de arm genomen om snel en vakkundig de woning totaal te strippen en deze weer opnieuw in te richten. Kijk snel meer naar deze gave verbouwing!