Het ultieme sprookje van 1000 en 1 nacht

We zochten het sprookje van 1000 en 1 nacht en vonden hotel Sahrai in Fez, Marokko. De kracht en de pracht van de woestijn met zijn mysterieuze sfeer geeft elke gast van dit hotel een reden om gelukkig en blij te zijn. Het Sahrai hotel is ontworpen door de architect en ontwerper Christophe Pillet. Het hotel is opgetrokken uit edele materialen en herbergt veel eigentijds en kostbaar meubilair, waarbij vooral gebruik werd gemaakt van de vaardigheden en expertise van lokale ambachtslieden. In dit prachtige hotel kun je heerlijk dineren en genieten van de lokale specialiteiten, terwijl de medewerkers van het hotel de typische gastvrijheid van het Midden-Oosten uitdragen. Het is een vriendelijke en verfijnde sfeer, die je in dit luxe hotel aantreft. Kom mee voor een tour en voel je vrij in het warme klimaat, waarin spookjes van 1000 en 1 nacht werkelijkheid zijn.