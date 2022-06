Heerlijk wonen in een oude boerderij

Altijd al gedroomd van een woonboerderij in een schitterende landelijke omgeving? Dan is het nu tijd om goed op te letten, want we hebben daar een prachtig voorbeeld van om je te laten zien. We nemen namelijk een kijkje op een boerderij die al ruim honderd jaar het Brabantse landschap siert en nu aan een tweede leven als compleet woonhuis is begonnen. En het resultaat is om door een ringetje te halen! Zowel binnen als buiten is het zeer de moeite waard om dit complex te bekijken. En dat is mede mogelijk gemaakt door de experts van ID-Architectuur.