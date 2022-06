Marmer en Decoratie: Luxe voor je Huis

De grote burgerlijke villa's die gebouwd werden aan het begin van de twintigste eeuw zijn ware paleizen, vol met marmeren beelden en stralende muren van helder wit. Vandaag de dag inspireren deze moderne herenhuizen ons om ons hedendaagse interieur excellent en luxe te maken. In dit artikel laten we je kennis maken met de toepassingen van dit luxe materiaal. Dit bijzonder elegante materiaal kan worden gebruikt in vele kamers: in de badkamer, de keuken, voor de wanden, de vloeren, wastafels en ga zo maar door. Het marmer herinnert ons niet alleen aan het gracieuze verleden, maar geeft het huis ook nu een elegant en welhaast koninklijk uiterlijk.

Vanuit een geologisch oogpunt is marmer een metamorf gesteente, dat afkomstig is van kalksteen, dat na een lang proces marmer werd. Het belangrijkste component van de stiersteen is calciumcarbonaat, dat verschillende kleuren aanneemt, afhankelijk van de geologische omstandigheden waarin het is gevormd. Door de schoonheid van het gesteente heeft het vaak een belangrijke plek in de architectuur en de beeldhouw kunst. De meeste belangrijke gebouwen van de Grieken en Romeinen zijn opgetrokken uit marmer. Tegenwoordig wordt marmer niet meer op grote schaal voor de huizenbouw gebruikt, omdat het nogal kostbaar is. Maar voor beelden en siervloeren maken we een uitzondering. Kijk met ons mee naar een aantal betoverend mooie voorbeeld, waarin marmer de hoofdrol speelt.