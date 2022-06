Een indrukwekkend multifunctioneel pand

Werken, wonen, lekker eten. In sommige gevallen kun je dat allemaal op één plek doen. En in dit geval dat op een indrukwekkende manier in dit multifunctionele pand. Midden in Rotterdam is dit grote gebouw namelijk verbouwd tot zowel restaurant, werkplek als woonhuis. En de stijloplossingen zijn fantastisch. De architecten van Buro Spoormaker zijn verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van dit bijzondere project. We krijgen de gelegenheid om meerdere ruimtes te bekijken en weten bijna wel zeker dat ook jij daarvan onder de indruk zult zijn. Laten we eens een rondleiding door het bouwwerk gaan maken.