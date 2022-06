Een mini-appartement dat je mond doet openvallen!

In de keuken is een rustgevend kleurenpalet gebruikt, grijs,wit en zwart voeren de boventoon. Je aandacht wordt direct getrokken naar de bijzondere vloer, waarop de sterren vrolijk stralen, deze heeft echt een rustieke en authentieke uitstraling. De keuken is in een hoekvorm gerealiseerd, waardoor er voldoende opbergruimte is gecreëerd. De kasten verbergen de meeste keukenapparatuur, dit laatste is in de keuken volop aanwezig en hypermodern. Alles is aanwezig. Deze keuken is modern, gezellig en gemakkelijk schoon te houden, waardoor hij ook erg hygiënisch is.