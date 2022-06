Een hypermodern penthouse: Dutch Design van CioMé

Uit onderzoek gebleken dat de kleur rood sterk onze aandacht vraagt. Daarom is rood een goede kleur om te kiezen voor accessoires in een interieur waarvan het basis kleurenschema rustig en kalm is. In het geval van dit interieur is het de kleur grijs, in diverse variaties, die dominant is. Er is door CioMé gekozen om rode accessoires te gebruiken. De 'macht' van het grijs wordt hierdoor beperkt, zonder het rood zouden we misschien snel in slaap vallen in dit zeer kalme interieur. Maar gelukkig houdt het rood ons alert. Het zwart wijkt ook af van het grijs, maar is natuurlijk minder expressief. Waar grijs kalm is, is zwart cool.