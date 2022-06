De verlichte gids over buitenverlichting

Hierboven hadden we het al over de verschillende mogelijkheden in wattage en hoe een functionele buitenlamp, zoals bijvoorbeeld met bewegingssensoren, een harder licht af mag geven. We zouden geen goede raadgevers zijn wanneer we te strikt zouden zijn in onze overtuigingen, en zodoende bekijken we met enthousiasme een voorbeeld waarin functionele buitenverlichting toch echt hand in hand gaat met warme lichttonen.

Of er bewegingssensoren in deze functionele verlichting verwerkt is, kunnen we natuurlijk niet van de foto aflezen. Wat we wel weten is hoe belangrijk bewegingssensoren in zo'n soort verlichting kunnen zijn. Door de sensoren zijn de lampen namelijk zo afgesteld dat de buitenverlichting pas gaat branden wanneer er beweging gedetecteerd word. Een afschrikeffect is het gevolg, en natuurlijk is het slechts kortstondig branden van de lamp belangrijk voor het duurzaamheidsaspect ervan. Op de duurzaamheid van de buitenverlichting komen we aan het einde van dit Ideabook nog even terug.