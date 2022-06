15 schitterende (en sensationele) manieren om de buitenkant van je huis te verlichten

Licht is van heel belangrijk voor de uitstraling van van je huis. Een gastvrije en sfeervolle entree kan de toon zetten voor de rest van je huis. Vaak is dit immers de eerste plek die een bezoeker of jezelf van je huis ziet. Is het donker en weinig uitnodigend dan bepaalt dat voor een groot gedeelte de uitstraling van de rest van je huis. Mooie verlichting zorgt voor een warme en vriendelijke sfeer. Of het nu in de tuin, op de gevel, bij de entree of op het terras is. Een goed verlichtingsplan maakt van elke ruimte een aangename plek om langs te lopen of te zijn!

In dit Ideabook laten we je 15 prachtige ideeën zien!