Een klein maar fijn appartement van 65m²

We doen onze intrede in het appartement en bevinden ons direct in de woonkamer. Een gang is afwezig. Het eerste wat we zien zijn de moderne meubels en door de bombastische ingelijste spiegel komt het geheel eclectisch over. De eet- een woonkamer zijn verbonden door hetzelfde thema van neutrale kleuren. De warme tint van het hout vormt een mooi contrast met het koele wit en grijs. De zwakke verlichting is slim gepositioneerd in de vorm van inbouwspots en geeft een warm en open gevoel.