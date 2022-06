homify 360°: Natuurlijk Boshuis in Japan

Het huis ligt op een hoogte van 700 meter boven de zeespiegel, aan de voet van de noordelijke Japanse Bergketen, die over het centrale gebied van de Japanse archipel naar Azumino leidt. Dit gebiedt staat bekend om zijn prachtige, betoverende landschap. Het huis heeft een opvallende driehoekige vorm en valt daardoor op in het bos. Het is een moderne interpretatie van de gebouwen die veel voorkomen in dit gebied. Voor de bouw van het huis is geen enkele boom omgehakt. De bijzondere plattegrond dankt het huis juist aan het ontwijken van de bomen, want hij kruipt er als een slang omheen.