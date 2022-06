De Moderne Open Haard | Boley Design

Waar vroeger de meubels in de woonkamer rondom de open haard geschaard stonden, staan deze nu meestal naar de tv gericht: het centrum van gezelligheid, samenzijn en entertainment. Hoe ideaal dit ook mag zijn, dit is nog geen reden de open haard de deur uit te doen. Integendeel! Haal de warmte en comfort van vuur weer in huis en vul je mediasysteem aan met stijlvolle en tijdloze sfeer. Hoe prachtig dit eruit kan zien, ook in combinatie met moderne media, laten we je zien aan de hand van de moderne haardproducten van Boley Design.