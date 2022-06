Het Voorjaar in en om het Huis: Lichte Lente Inspiratie

De lente is het seizoen waarin de natuur het sterkst tot uitdrukking komt. Deze stoel geeft jou het comfort om van al die natuurlijke schoonheid te genieten. Door zijn bijzondere vorm is het een echte sfeermaker. Het meubelstuk is gemaakt van hoogwaardig touw, dat comfortabel en ijzersterk is. Deze stoel is uniek in zijn soort. Studio Rik ten Velde maakt met dit ontwerp echt een statement.