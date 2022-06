Een familiehuis in Zuid-Korea

Deze overloop geeft een duidelijk beeld van de lichtheid en transparantie in de woning. Het is een echt gezinshuis geworden waarvoor iedereen een eigen plaats bereid is. Links zien we een deur met een wereldkaart, hierachter bevindt zich de studeerkamer, want ook in een familiehuis anno 2015 wordt gewoon thuisgewerkt. Openheid en transparantie zijn duidelijk belangrijke architectonische concepten geweest tijden de bouw van deze prachtige woning.

Woningen op een resort is natuurlijk heerlijk. Lees in dit leuke artikel alles over deze woonvorm.