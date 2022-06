Kunstobjecten aan de Muur: Nederlandse Kunst door Van Dessel en Joosten

Het is vaak erg bijzonder als een kunstenaar of ontwerper zijn atelier openstelt voor geïnteresseerden of bewonderaars. Een atelier is dikwijls een welhaast heilige plek waarin de werken tot stand komen. Het is de ruimte waar met ideeën geëxperimenteerd wordt, waar de dingen juist fout mogen gaan totdat ze tot iets goeds uitgroeien. Op de afbeelding zien we een schetswand in het atelier van Van Dessel en Joosten. Alle ideeën worden opgepikt alsof de wand een soort moodboard is. Dit laatste is een handig hulpmiddel om verbanden tussen ideeën te leggen. Zo te zien hebben we nog genoeg werken van hun hand voor de boeg.

Tot zover het prachtige werk van Van Dessel en Joosten. Hopelijk ben je net zo enthousiast als wij! Veel succes met het creëren van je eigen interieurontwerp.

Voor vragen en tips over de uitwerking van je ideeën kun je bij onze experts op het forum terecht!

Al toe aan een wintervakantie? Vind hier je inspiratie!