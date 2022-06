Design Studio Pastoe: Minimalistisch Landschap

We kunnen ons interieur zien als een doodnormale inrichting van de ruimte, die we bijvoorbeeld woonkamer noemen, maar als we een andere bril opzetten, dan zien we ineens dat het interieur eigenlijk een landschap is. Een omgeving waarin we een groot deel van de dag verblijven, waarin we belangrijke momenten bleven en waarin voor ons gevoel het echte leven zich voltrekt. Design studio Pastoe uit Utrecht kijkt met de ogen van een ontwerper naar het hedendaagse interieur en ziet daarin een bijzonder landschap. Met hun project Landscape geven zij een helder minimalistische gestalte aan de omgeving waarin wij zo graag verblijven, die we ons thuis noemen en waar we comfortabel kunnen genieten. We willen je graag bekend maken met het prachtige werk van Pastoe en je zo inspireren! Kijk met ons mee…