Een geweldig huis dat de hitlijsten aanvoert!

Soms kom je een huis tegen waarvan je weet dat het een absolute toppers is, en een voorbeeld voor vele architecten. Vandaag laten we je een mediterraanse schoonheid zien die qua stijl zeer modern, licht en glamoreus is. De woning bevindt zich in een schitterende omgeving en lijkt te zweven in de ruimte. Gebouw en landschap lijken in elkaar te versmelten. Het architectenbureau 21arquitectos is verantwoordelijk voor de realisatie van de woning, het is echt een meesterwerk uit hun oeuvre. De woning valt op door de contrasterende kleuren en gedurfde vormen, te zien in de ramen. Dit alles geeft de woning een subtiele, delicate, maar sterke en majestueuze uitstraling. Het is een echt thuis geworden dat volkomen naar de eisen van de klant is ontworpen, een ideale plek om te wonen dus. Er is een duidelijke harmonie zichtbaar tussen de omgeving, de functie en vorm van de woning. Vandaag gaan we samen een wandeling in en om de woning maken. Kijk met ons mee en laat je inspireren!