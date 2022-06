Nu de dagen steeds een beetje korter worden en de zomerjas weer voor langere tijd de kast in kan, realiseren vele van ons dat lekker buiten in de tuin zitten er niet meer bij is. En dus gaan we in het weekend massaal de tuin in om het tuinmeubilair binnen te halen en de boel eens goed op te ruimen. Nu de winter voor de deur staat en ook de nachtvorst weer op de loer ligt, is het tijd om de tuin weer winterklaar te maken. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Kunnen alle planten gewoon buiten blijven of hebben sommige betere overlevingskansen als ze toch maar binnen worden gehaald? En hoe zit het met de vogeltjes die altijd zo gezellig door je tuin vliegen? Hebben deze beestjes tijdens de koude dagen niet wat extra voedsel nodig? Het zijn van die vragen die elk jaar tijdens het winterklaar maken van de tuin weer op een antwoord wachten.

In dit ideabook bieden we je een helpende hand. We geven je tips voor het winterklaar maken van je tuin. En we hopen dat we al je vragen daarmee kunnen beantwoorden.