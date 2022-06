Zwart-wit villa verscholen in het groen

We vallen met de neus in de boter bij het eerste voorbeeld. Het is direct duidelijk waarom deze woning een moderne rustplaats is in een wereld die steeds hectischer wordt. Want waar kun je nu beter ontspannen dan in een woning waarin alles gewoon voor handen is. Wat dacht je van het zwembad en de ruimte leefruimte om in te kunnen recreëren. Vanaf deze positie doet de woning betoverend mooi aan, we kunnen eigenlijk niet wachten om binnen te kunnen kijken. Het is alsof de woning door zijn minimalistische look (met de abstracte trekken) juist aansluit bij de heldere sfeer van het landschap.