Minimalistische woning met een zuivere look

De sociale hotspot in de woning is natuurlijk de eetkamer. Dit is de ruimte waar de familie op gezette tijden bij elkaar komt. Het is best lastig met al die verschillende schema´s, maar de sfeer in deze eetkamer zorgt ervoor dat men er telkens in slaagt om op het juiste tijdstip thuis te zijn. De inrichting laat de minimalistische ontwerptrant zien die we eigenlijk over in het huis tegenkomen. Let ook even op de bijzondere lampen boven de eettafel: wat een manier om abstractie en sfeer samen te voegen!