Fantastisch getransformeerd huis in Arnhem

Veel mensen dromen ervan om een update aan hun huis te geven. Het kan gaan om een uitbouw, maar even goed om een complete transformatie. Vandaag laten we je een voorbeeld zien van een volledige transformatie van een woning in Arnhem. Het karakter van de woning moest natuurlijk bewaard blijven, maar een moderne twist kon deze wel gebruiken. Tijdens de verbouwing is de relatie tussen de woning en de tuin hechter gemaakt. Daarbij was het concept van transparantie een belangrijk gegeven, want ook qua helderheid liet de woning het nodige te wensen over. Daarnaast werd de keuken aangepakt en kreeg het huis verschillende glazen puien waardoor deze in zijn algemeenheid veel lichter geworden is. Hoe dit allemaal precies zit laten we hieronder aan je zien. Dus trek je wandelschoenen aan en kom met ons mee voor een tour door de woning.