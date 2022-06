Verbouwing van een sfeervol woonhuis te Nijmegen

Om je een goed beeld van de gang te geven laten we je ook nog even de andere kant van de gang zien. De raampartij heeft een grote invloed op de lichtsfeer in de gang. We zien vanuit deze hoek kunnen we de ramen bij het plafond goed zien. Het interieur heeft een licht en helder kleurenschema (vooral vrij), maar de warme houtvloer zorgt voor het visuele evenwicht en is een tegenwicht voor de koele tinten. Een witte wand als deze is geschikt om kleurige kunstwerken te dragen, vooral het abstracte werk doet het goed.

