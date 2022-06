Unieke eigentijdse woning

Vandaag vinden we deze mooie woning te Oss. Deze heeft een betoverend mooi uitzicht dat zijn weerga niet kent. Naar de straat toe is de gevel zeer gesloten, maar juist richting het landschap is deze open. Zo kan het overvloedige daglicht naar binnen stromen en heb je als bewoner een prachtig uitzicht. De begane grond is een beetje opgetild waardoor er zelfs in de kelder daglicht naar binnen schijnt, dit is erg fijn want er zijn slaapkamers en een werkkamer in deze ondergrondse ruimte gerealiseerd. Deze woning heeft een moderne look en sluit aan bij de woonwensen van de opdrachtgever. Verantwoordelijk voor de bouw waren Herman en Bert van der Heijden. Zij hebben de droom van de huidige bewoners uit laten komen, want de woning is voor hen een echt thuis geworden. Kijk met ons mee naar deze schitterende woning en doe zelf ook de nodige inspiratie op!