Een moderne uitbreiding van een jaren 30 woning

Vind je dit nou ook niet een voorbeeld van een opwekkende woonkamer? Lekker licht en wit en daarmee de ideale plek voor een vrolijk gevoel. En daarbij is het hier natuurlijk ook super stijlvol aangepakt. De landelijke en rustieke elementen voegen aan het modern-industriële geheel ook weer een warm tintje toe. En je ziet hier heel duidelijk dat de betonnen vloer ook in het oude gedeelte van het huis is toegepast. Het idee tussen oud en nieuw is daardoor binnenshuis grotendeels verdwenen. En waar we net zeiden dat het vorige plaatje om van te genieten was, is dat ook hier weer het geval. Dit interieur zou in een vooraanstaand blad op het gebied van interieur niet misstaan.